مصر وروسيا رفضتا مساعدة FBI في المشاركة بحادث الطائرة الروسية المنكوبة

صرح مصدر أمني بالحكومة الأمريكية، أن كلا من مصر وروسيا رفضتا مساعدة مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI للمشاركة في تحقيقات حادث الطائرة الروسية المنكوبة من طراز “إيرباص 321″ والتي تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، وذلك وفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء .

وقال المتحدث بإسم مكتب FBI ” جوشوا كامبل” أن المكتب قام بتقديم المساعدة في الطب الشرعي وغيرها من المجالات الأخري لكل من الطرفين مصر وروسيا .

وعلي الجانب الأخر أكد “جوش إرنست” المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الاستخبارات الأمريكية C.S.I اطلعت كل من مصر وروسيا حول كارثة الطائرة المنكوبة، حيث قال في مؤتمر صحفي “لدينا ما يمكن أن نشاطر به الجانبين مع المحققين ونحن نقوم بذلك” .

وأضاف أيضا أن لا توجد معلومات جديدة غير التي قام الجانب الأمريكي بإطلاع مصر وروسيا عليه، وأن واشنطن تعمل جاهده للتوصل لملابسات حادث الطائرة الروسية المنكوبة، وأن بعد جمع تلك المعلومات سيتم صياغتها لتغيير نظام الأمن في جميع مطارات العالم .

ومكتب التحقيق الفيدرالي أو المعروف FBI هي وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية، وتعمل كجهة استخباراتيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولها السلطة علي ما يقرب من 200 جريمة فيدرالية .

شبكةعيونالإخبارية

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