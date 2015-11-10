ممكن يعتمد على نفسه..العلاج الطبيعى يحسن قدرات الأطفال مرضى الشلل الدماغى

انتشرت إعاقات الأطفال فى الآونة الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، بين كل الطبقات الاجتماعية، على الرغم من الطفرة الهائلة فى العلوم الطبية، الأمر الذى بات يؤرق الكثير من الآباء والأمهات خوفا على مستقبل أولادهم. وتبعا لرأى الدكتور محمد السعيد أخصائى العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة فالشلل الدماغى يعد من أشهر الأمراض التى تسبب الإعاقة الحركية للطفل، ومن أهم الأعراض الظاهرة للشلل الدماغى:

- ضعف العضلات واختلال التوازن والمشى، وقد يكون المرض مصحوبًا بحركات لا إرادية، كما يعانى الطفل المصاب بالشلل الدماغى من تأخر حركى.

> - البطء فى الوصول لمراحل التكوين والنمو الحركى الأساسية مثل الجلوس والزحف والوقوف والمشى وهذه الأعراض تختلف من شخص لآخر.

> - أحيانا يصاحب المرض تخلف عقلى وتشنجات ومشاكل فى الرؤية والسمع والكلام.

فى البداية يقوم أخصائى العلاج الطبيعى بتقييم قدرات الطفل الحركية من حيث القدرة على الجلوس والوقوف والمشى والاتزان ثم يقوم بوضع البرنامج العلاجى المناسب لحالة الطفل، مستخدما فى ذلك أجهزة تعويضية، ومهارات حركية بسيطة تساعد الطفل تدريجيا فى الاعتماد على نفسه كما يقوم المعالج بالعمل على تقوية عضلات الطفل بتمارين معينة، والتى تعمل على زيادة القدرات الحركية للطفل،>كما يمكن الاستعانة ببعض الأجهزة التعويضية المستخدمة فى العلاج الطبيعى وأهمها: جباير القدم، الأحذية الطبية، الكراسى المتحركة.

وغالبا بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعى يصبح الطفل مؤهلًا للاعتماد على نفسه، والتعامل مع المجتمع من حوله دون أن يمثل عبئا على أحد.