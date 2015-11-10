أطعمة لعلاج فقر الدم.. أبرزها السبانخ والرمان

يعتبر فقر الدم أحد الاضطرابات الأكثر شيوعا، ويحدث عندما تنقص خلايا الدم الحمراء أو يقل امتصاص الهيموجلوبين فى الدم، والهيموجلوبين هو مسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين لجميع أجزاء الجسم، وهناك عدد من الأسباب التى تسبب فقر الدم، وتشمل نقص الحديد، وحامض الفوليك، وفيتامين B12 وهى تعتبر بعض الأسباب الرئيسية لفقر الدم، كما أن الإناث هن أكثر عرضة لهذا الاضطراب.

وهناك بعض الأطعمة السوبر التى يمكنها علاج مشكلة فقر الدم، باعتدال، وفقاً لما ورد مؤخراً بموقع “Health.com”.

>• السبانخ أفضل علاج لفقر الدم

>هذه الأوراق الخضراء الشعبية تعتبر مصدرا مهما للحديد، والألياف، وفيتامين A، B9، C و E وبيتا كاروتين، والكالسيوم.

لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول نصف كوب من السبانخ كل يوم للحصول على ما يقرب من 20٪ من المواد الغذائية والحديد، كما أنه نظام غذائى ضرورى، خاصة للنساء لأنهن أكثر عرضة لفقر الدم، بالإضافة إلى البقول الخضراء الأخرى التى يمكن أن تقدم نفس الفوائد مثل القرنبيط، اللفت، الخس، الجرجير.

• الرمان يعزز الدورة الدموية

>ويعتبر الرمان من الأغذية التى تلعب دورا مهما فى القضاء على فقر الدم، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، حيث إن الرمان لديه الفيتامينات والحديد والألياف والبوتاسيوم القادرة على الحفاظ على تدفق الدم الصحى.