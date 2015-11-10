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السعودية تعدم مواطنًا لإدانته بقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات

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السعودية تعدم مواطنًا لإدانته بقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات السعودية تعدم مواطنًا لإدانته بقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات

>أعلنت وزارة الداخلية الاثنين إعدام مواطن لقتله أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات، ما يرفع عدد أحكام الإعدام التى نفذت فى المملكة خلال 2015 إلى 146.

وجاء فى بيان للوزارة نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية: "أقدم عائض بن عطية الله بن مبارك الجحدلي، سعودى الجنسية، على قتل أحمد بن إسماعيل بن على الخيري، جندى أول بإدارة مكافحة المخدرات، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس أثناء محاولة القبض على الجانى لإدانته بترويج المخدرات والمسكرات وتعاطيها".

وأشارت إلى أن الاجهزة الأمنية القت القبض على الجانى "وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه"، وحكم عليه "بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل".

أضافت أنه "تم تنفيذ الحكم" الاثنين فى محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وكانت المملكة أعلنت الأحد، إعدام ثلاثة إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات، وهو ما دفع طهران إلى استدعاء القائم بالإعمال السعودى فى طهران، لإبلاغه أن الجمهورية الإسلامية "تحتج بشدة" على تنفيذ الحكم.

ومع عملية الإعدام الأخيرة، يرتفع إلى 146 عدد أحكام الإعدام التى نفذت فى المملكة خلال 2015 بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا الى بيانات رسمية.

وتتجاوز هذه الحصيلة مجموع أحكام الإعدام التى نفذت فى المملكة فى العام 2014، وعددها 87 حكما بحق مدانين سعوديين وأجانب.

ومن ناحيتها، أعربت منظمة العفو الدولية الاثنين، عن قلقها من ارتفاع عدد الاعدامات فى السعودية.

وتحدثت هذه المنظمة التى تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن عن 151 حالة على الأقل منذ مطلع العام من بينها الإعدام الذى تم تنفيذه الاثنين.

وقالت فى بيان إن هذا الرقم هو الأعلى منذ العام 1995 حيث إعدم 192 شخصا. وفى العام 2014 أحصت المنظمة 90 عملية إعدام.

ودعا المسئول فى المنظمة عن الشرق الأوسط، جيمس لينش، الرياض الى "وقف كل الاعدامات وإصدار قرار بالتأجيل". وندد ب"نظام قضائى تشوبه عيوب" وكذلك بمحاكمات "غير عادلة ولدوافع احيانا سياسية".

واستدعت إيران القائم بالإعمال السعودية للاحتجاج على قطع رأس ثلاثة إيرانيين فى السعودية بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية هى بين الدول التى تنفذ العدد الأكبر من عمليات الإعدام بعد الصين وإيران والولايات المتحدة.

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مصر 365

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