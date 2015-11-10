مصادر بقناة السويس: مميش يعرض تطورات المجرى الملاحى فى مؤتمر مركاد بدبى

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، يشارك اليوم الثلاثاء فى أعمال المعرض الدولى الأكاديمى البحرى (مركاد) بإمارة دبى فى دولة الإمارات العربية لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، بعرض أهم التطورات التى تمت بقناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة ومحاور الاستثمار بمشروع محور تنمية القناة.

ويناقش المؤتمر أبرز قضايا القطاع التعليمى البحرى ومواكبة التدريب على تكنولوجيا التقنيات الحديثة على الصعيدين الإقليمى والعالمى، وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات التى تصب فى خدمة التطوير المستدام للقطاع البحرى.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من رواد الصناعة البحرية العالمية وكبار المسئولين الحكوميين وصناع القرار والمعنيين بالقطاع البحرى، وعدد من أبرز الخبراء ومشغلى ومالكى السفن فى الإمارات والمنطقة.

كان الفريق مميش قد توجه الأحد الماضى إلى دبى للمشاركة فى المؤتمر، الذى افتتح أعماله أمس الاثنين ويختتم أعماله مساء اليوم الثلاثاء.

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