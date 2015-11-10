أمين شباب "مستقبل وطن" للإبراشى: "لو نائب الحزب كداب هنرفع إيدينا عنه"

استنكر المهندس محمد شوقى، أمين شباب حزب مستقبل وطن، اتهامات حسن أبو العينين القيادى السابق بالحزب، بأن حسين فايز، عضو مجلس النواب، تم استبعاده من قبل فى الانتخابات البرلمانية، قبل الطعون على قوانين الانتخابات، بسبب تعاطيه المخدرات.

وقال أمين شباب الحزب، فى مداخله هاتفيه، مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامج "العاشره مساء"، المذاع على فضائية "دريم": "موضوع النائب حسين انتهى خلاص وهيروح مكتب النائب العام صباحاً.. إما ضيفك كذاب أو النائب بتاعنا هو اللى بيكدب.. وهنرفع إيدينا عن المرشح بتاعنا لو طلع أنه كذاب.. ولو حسن أبو العينين كذاب همنعه من الظهور فى الإعلام ومحدش هيوجه شباب محترم بيدافع عن بلده وأرضه".

وأضاف "شوقى"، موجها حديثه لـ"وائل الإبراشى"، أن حزب مستقبل وطن يتعرض إلى حمله لمحاولة تشويه صورته أمام الشعب فى توقيت سيئ، قائلاً:"إحنا بيتزايد علينا زياده مباشره، والتليفونات بتتمنع عننا لما بنعمل مداخلات، ومبتدخلوش إلا اللى بيهاجموا فى مستقبل وطن... الشباب بيحلم ومحدش يقدر يعاقبه على حلمه.. وهينجح وهيجتهد وهيكون موجود فى الصورة ومهما حصل مش هنبعد، وميجيش محامى يطلع معاك يشتمنا ويهزءنا، شباب مستقبل وطن شباب محترم فى كل مكان".

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