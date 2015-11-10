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دعوى تطالب بإلزام "الخارجية" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بريطانيا

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دعوى تطالب بإلزام "الخارجية" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بريطانيا دعوى تطالب بإلزام "الخارجية" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بريطانيا
أقام نبيه البهى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الاثنين، يطالب خلالها بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القنوات الشرعية للمطالبة بالحقوق المصرية المتعلقة بما أصاب من أضرار ناتجة عن إشاعة دولة بريطانيا أخبارا كاذبة تتعلق بكيفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وما نتج عن أضرار مادية كبيرة.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 7469 لسنة 70 ق، كلا من وزير الخارجية وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وامين عام جامعة الدول العربية، وامين عام الامم المتحدة، والدكتور محمد البرادعى رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، وسفير العراق ومبعوث الاتحاد الأوروبى بالشرق الأوسط، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن المتحدث باسم البريطانية قال أن الطائرة المنكوبة الروسية المحطمة فى سيناء كان نتيجة عمل إرهابى، مشيرا إلى أنه غير متأكد لكنها معلومات لديهم، وترتب على هذه التصريحات أن معظم الدول الأوروبية قامت بسحب رعاياها من شرم الشيخ، لافتا إلى أن هذا التصرف أحيا ذكرى تدمير العراق بنفس الأسلوب، بتصريحات تونى بلير أن مخابرات دولته أوهمته بحقائق كاذبة وهى أن العراق تملك أسلحة دمار شامل ونتج عن ذلك تدمير العراق.


>- يوسف أيوب يتساءل: إذا كانت بريطانيا تمتلك معلومات استخباراتية عن حادث الطائرة الروسية فلماذا تحجبها عن مصر؟..لماذا ترفض مساعدتنا فى كشف الخلايا الإرهابية بسيناء.. وهل تخلت عن منهج الدولة الصديقة لمصر؟
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مصر 365

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