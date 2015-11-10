داعية سلفى: شيعة مصر "صهاينة" يعملون على تنفيذ مخططات إيران

هاجم الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفى، شيعة مصر بعدما أرسل الدكتور أحمد راسم النفيس القيادى الشيعى لرسالة إلى مقتدى الصدر رجل الدين الشيعى فى العراق، واصفا الشيعة بأنهم "صهاينة اليهود".

وقال "الأباصيرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الصهاينة ولائهم لليهود والشيعة ولائهم لإيران بما فيهم شيعة مصر"، مشيرا إلى أن شيعة مصر يعلمون من أجل تحقيق مخططات إيران.

وأضاف: "رغم وجود شيعة فى مصر إلا أنهم ليسوا خطرا على مصر لأن أعدادهم قليلة فضلا عن أن جميع تحركاتهم مرصودة من قبل أجهزة الدولة".

كان أحمد راسم النفيس، الباحث الشيعى المصرى، وجه رسالة باسم شيعة مصر إلى مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى فى العراق، طمأنه خلالها على أوضاع الشيعة فى مصر، وأنهم ينفذون بالفعل التوصيات التى كان الصدر قد طالبهم بها فى الرسالة التى بعث بها إلى شيعة مصر مؤخرا.

كما وصف خلال الرسالة قرار وزارة الأوقاف بإغلاق ضريح الإمام الحسين فى ذكرى عاشوراء بالخاطئ وغير المبرر. واستخدم النفيس فى الرسالة التى نشرها عبر موقعه الإلكترونى عبارات التقدير والاحترام أثناء مخاطبته لزعيم التيار الصدرى، حيث أشار إليه برتبته الدينية الشيعية وهى "حجة الإسلام"، ووجه له الشكر على خطابه إلى شيعة مصر مؤخرًا.