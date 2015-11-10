أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تاجرى "هيروين" خلال حملة أمنية بكرداسة

Google+ Print
القبض على تاجرى "هيروين" خلال حملة أمنية بكرداسة القبض على تاجرى "هيروين" خلال حملة أمنية بكرداسة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من إلقاء القبض على عاطلين يتاجران فى مخدر "هيروين" خلال حملة أمنية لضبط العناصر الجنائية بدائرة قسم كرداسة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الرائدان أحمد عاطف ومحمد عطيه معاونى قسم كرداسة بضبط أحمد.ص صلاح 22 سنة عاطل ومقيم بقرية كفر حكيم بكرداسة، وكمال.ش 26 سنة مقيم بكفر حكيم، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين، 400 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، و2هاتف محمول، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365