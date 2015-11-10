القبض على تاجرى "هيروين" خلال حملة أمنية بكرداسة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من إلقاء القبض على عاطلين يتاجران فى مخدر "هيروين" خلال حملة أمنية لضبط العناصر الجنائية بدائرة قسم كرداسة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الرائدان أحمد عاطف ومحمد عطيه معاونى قسم كرداسة بضبط أحمد.ص صلاح 22 سنة عاطل ومقيم بقرية كفر حكيم بكرداسة، وكمال.ش 26 سنة مقيم بكفر حكيم، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين، 400 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، و2هاتف محمول، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.