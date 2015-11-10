احترس.. "البلطى" أكثر الأسماك تخزينا للسموم.. اعرف إزاى تختاره

الأسماك من أهم أنواع اللحوم وأكثرها صحة وإفادة للجسم، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الأوميجا3 وبعض العناصر المهمة، ويسعى الكثيرون لتناول السمك البلطى بسبب رخص ثمنه، ولكن هناك الكثير من الأقاويل حول السمك البلطى ومدى احتوائه وقدرته على اختزان السموم بداخله.

وحول هذا أكدت الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن السمك البلطى من أهم أنواع السمك النيلى، ولكن إنتاجه ضعيف، ولذا تقوم المزارع بإنتاجه بشكل أكثر وأسرع، وباتباع طرق غير صحية للحصول على مكاسب أكبر، مؤكدة أن السمك البلطى من أكثر أنواع الأسماك تخزينًا للسموم والملوثات.

وأشارت إلى أن السمك البلطى الأكثر مبيعًا وذلك لأنه رخيص الثمن وسعره يتراوح بين 12 إلى 17 جنيها للكيلو، ولكن هذا النوع من السمك "معدته بتبلع الظلط"، أى يتناول أى طعام دون السعى على الطعام الذى يحتاجه، ولذا فهو يعد من أهم أنواع السمك التى تتناول الأطعمة المسممة، وقد يعرض الشخص للإصابة بالتسمم الغذائى أو السرطان أو الفشل الكلوى.

تعرفى على علامات تعرفين بها أن السمك جيد

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طرق التعرف على صحة السمك البلطى، وعلامات تعرفين بها أن السمك الطازج والصحى ومنها:

>1- يجب أن يكون لون الخياشيم أحمر وردى.

>2- الجسم يحتوى على نسبة لامع فضى.

>3- رائحته مقبولة وليست رائحة كريهة أو عفنة.

>4- العين بتلمع.

>