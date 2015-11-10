أقنعة اليونانيات الشهيرة للتخلص من حب الشباب

تتميّز فتيات اليونان بجمالهنّ وتألقهنّ الفريد، إذ ينعمنَ ببشرة خالية تمامًا من حبّ الشباب. ولعلّ السر وراء ذلك هو اعتمادهنّ على الوصفة اليونانية للتخلص من حب الشباب.

أما عن السر في هذه الوصفة فهو احتواؤها على الزبادي اليوناني، الذي يمنح بشرتهن نضارة وألقاً؛ بالإضافة إلى أنه مغذٍّ رائع للبشرة، ويحتوي على مادة البروبيوتيك، التي تحارب حبّ الشباب والمحمّلة بحمض اللبنيك وهيدروكسي ألفا، الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. يمكننا ـ بالتأكيد ـ استبدال الزبادي اليوناني بالزبادي الطازج الغني بحمض البروييوتيك الموجود لدينا، والحصول على بشرة اليونانيات بهذه الطرق السهلة.

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إليك سيدتي أقنعة اليونانيات الشهيرة، التي تمنح البشرة النضارة

•القناع الأول قناع الزبادي:

1.قومي بفتح كبسولة من حمض البروبيوتيك المتوفرة في الصيدليات

2.امزجيها بـ3 ملاعق من الزبادي في وعاء صغير

3.ضعي الخليط على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة

4.اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف

5.اغسلي بشرتك بالماء الفاتر لتشعري بتألق ونضارة لبشرتك في الحال

•القناع الثاني قناع الشوفان:

يساعد الشوفان كذلك على التخلص من الالتهابات، التي تصيب البشرة، كالحكة أو الاحمرار؛ لذا فهو مهدّئ رائع للبشرة. كلّ ما عليك فعله للاستفادة من الشوفان في نضارة بشرتك هو:

1.امزجي ثلث كوب من الشوفان + 2 ملعقة من الزبادي اليوناني +2 ملعقة من العسل+ صفار بيضة + نصف كوب من الماء الساخن حتى تحصلي على عجينة لينة.

2.اتركيها تبرد قليلًا، ثمّ ضعيها على بشرتك ومواضع الالتهاب في جسمك أيضًا.

3.اتركيها حتى تجف، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

4.وأخيرًا، اغسلي بشرتك بماء الورد، ولا تنسي وضع المرطّب المناسب لها لإكمال عملية ترطيبها.

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