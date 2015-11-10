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تشريح جثة زوجة انتحرت بعد سكب الماء المغلى على زوجها بالعجوزة

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تشريح جثة زوجة انتحرت بعد سكب الماء المغلى على زوجها بالعجوزة تشريح جثة زوجة انتحرت بعد سكب الماء المغلى على زوجها بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة بتشريح جثة ربة منزل انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع والتصريح بدفنها، وكشفت التحريات أن المنتحرة نشبت بينها خلافات وبين زوجها وتشاجرت معه فسكبت عليه ماء مغليا، ما أسفر عن إصابته بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسده.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى أن المنتحرة تركت منزل الزوجية نتيجة المشاجرة وتوجهت للإقامة بمسكن أسرتها، وبعد مرور يومين أخبرتها شقيقتها أنها توجهت لزيارة الزوج المصاب وأخبرها أنه يحب زوجته، وأن ما حدث بينهما لن يتكرر مرة أخرى وأكد لها أنه سامحها على فعلتها بسكب الماء المغلى عليه.

وأثناء معاتبة شقيقة المنتحرة لها وطلبها العودة إلى منزل الزوجية مرة أخرى فاجأت المنتحرة شقيقتها ووالدتها وصرخت، ثم قفزت من النافذة، ما أسفر عن مفارقتها الحياة، وانتقل المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى محل الواقعة وتم فرض كردون أمنى ومناظرة الجثة بصحبة النيابة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365