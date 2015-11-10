كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط يدعو لتدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية

دعا القس لوقا راضى، كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط، إلى تدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية، مع إقامة قداس صلاة الجنازة على أرواح الضحايا برئاسة البابا تواضروس الثانى ويدعو إليه سفير روسيا فى مصر ، وأعضاء الجالية الروسية.

وأضاف القس ضمن مبادرته التى أطلق عليها اسم "مبادرة من أجل السلام": "وتوفد الكنيسة وفدًا رسميًا لعزاء الشعب الروسى بموسكو وندعو المصريين لإيقاد الشموع أمام السفارة الروسية بمصر، ثم تدعو الخارجية المصرية أهالى الضحايا لزيارة مصر على نفقة الدولة".

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