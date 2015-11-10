أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط يدعو لتدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية

Google+ Print
كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط يدعو لتدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط يدعو لتدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية
دعا القس لوقا راضى، كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط، إلى تدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية، مع إقامة قداس صلاة الجنازة على أرواح الضحايا برئاسة البابا تواضروس الثانى ويدعو إليه سفير روسيا فى ، وأعضاء الجالية الروسية.

وأضاف القس ضمن مبادرته التى أطلق عليها اسم "مبادرة من أجل السلام": "وتوفد الكنيسة وفدًا رسميًا لعزاء الشعب الروسى بموسكو وندعو المصريين لإيقاد الشموع أمام السفارة الروسية بمصر، ثم تدعو الخارجية المصرية أهالى الضحايا لزيارة مصر على نفقة الدولة".


>- الخارجية البريطانية: سقوط الطائرة الروسية قد يكون بسبب تدخلها فى سوريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»