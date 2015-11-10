"عبلة الهوارى" نائبة سوهاج: دورة تدريبية للفتيات للتأهيل للترشح لانتخابات المحليات

قالت عبلة الهوارى نائبة "فى حب مصر " عن محافظة سوهاج، إنها ستقوم يوم الأحد المقبل بعمل دورة تدريبية وتأهيل عدد من الفتيات والسيدات للترشح لانتخابات المحليات، وذلك تفعيلا للمادة 180 من الدستور بأن يكون 25% من عدد أعضاء المجالس المحلية سيدات.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية أنها تهتم أيضا بمشاكل الشباب وتشغيلهم مطالبة بإنشاء عدد من المصانع بالمحافظة أو استصلاح الأراضى، مشيرة إلى أن سوهاج من المحافظات الطاردة للسكان ومن أفقر المحافظات ولا بد من إيجاد حلول لحل مشكلة البطالة.

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