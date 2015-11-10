حائل: 22 قائداً تربوياً يختتمون برنامج ممارس القيادة المدرسية

اختتم تعليم حائل فعاليات برنامج ممارس القيادة المدرسية في مرحلته الرابعة والتي نظمته وحدة تطوير المدارس(بنين) واستمر لمدة أسبوعين.

وشهد البرنامج مشاركة ٢٢ قائداً من مدارس منطقة حائل تلقوا فيها 50 ساعة تدريبية في مختلف مجالات القيادة المدرسية بمشاركة المدربين فهد العديلي، وهذال الليل.

وشكر المساعد للشؤون التعليمية بتعليم حائل يحيی العماري في كلمة المشاركين من قادة المدارس، مثمناً الدور الذي تلعبه وحدة تطوير المدارس في مجال القيادة المدرسية وترسيخ مفهوم المدرسة المتعلمة من خلال البرنامج الوطني لتطوير المدارس، متطلعا أن يرى أثر هذا البرنامج قريبا على المدارس، وفي ختام البرنامج سلمت شهادات الحضور للمشاركين.