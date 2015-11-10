اللواء عبدالقادر سرحان:المسابقة عنوان الشفافية والحياد.. والوسطية والاعتدال

تحدث ضيف المسابقة سعادة اللواء عبدالقادر عبدالمنعم سرحان المشرف على المسابقة القرآنية بجمهورية مصر عن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (37) فقال: هذه المسابقة تتميز بالعديد من المزايا، والتي من أهمها الشفافية والحيادية، بالإضافة إلى أننا في كل عام نشهد تطويراً وتحديثاً يعود الفضل فيه – بعد الله تعالى - إلى القائمين على المسابقة.

لافتاً إلى أنَّ هذه المسابقة تجرى في أطهر مكان في مكة المكرمة ولا يوجد أحدٌ يستطيع أن يختار مكاناً في الدنيا ينافس هذا المكان، ولذا فإن من يحضر لهذه المسابقة ليس للمسابقة فقط، بل يحضر للاستمتاع بمكة المكرمة والاستمتاع ببيت الله الحرام.

وأضاف: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في هذا المكان وفي هذا الزمان أعتبرها رسالة للعالم أجمع أن هذا هو الإسلام الصحيح المعتدل الوسطي ومن يريد أن يجد الإسلام الصحيح عليه أن يحضر إلى هذه المسابقة ليجد من هم المسلمون الحقيقيون.