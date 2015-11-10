جولة جديدة من المباحثات حول سوريا يوم السبت المقبل فى فيينا

>قالت الولايات المتحدة إن دبلوماسيين من عدة دول سيجتمعون يوم السبت المقبل فى فيينا لإجراء مزيد من المحادثات الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسى للحرب الأهلية السورية.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مساء الخميس متجها إلى تونس، ومن المقرر أن يتوقف فى فيينا قبل أن ينضم إلى الرئيس باراك أوباما يوم الأحد للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ يوم الأحد المقبل فى تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى يوم الاثنين:"سيعقد وزير الخارجية فى فيينا محادثات ثنائية ومتعددة الاطراف مع نظرائه الاجانب لمناقشة الأزمة الدائرة فى سوريا".

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