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المحامون يهتفون: "ولا إخوان ولا فلول النقيب سامح عاشور"

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المحامون يهتفون: "ولا إخوان ولا فلول النقيب سامح عاشور" المحامون يهتفون: "ولا إخوان ولا فلول النقيب سامح عاشور"
هتف عدد من المحامين، هتافات من بينها "ولا إخوان ولا فلول النقيب سامح عاشور"، وذلك عقب إعلان اللجنة العامة المشرفة بفوز سامح عاشور نقيبا للمحامين.

وكان المستشار أحمد السعدنى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، قد أعلن نتيجة الانتخابات على منصب النقيب، وجاءت النتائج كالآتى..

سامح عاشور ٢٢٩٨٧
>منتصر الزيات ١٧١٢٠
>سعيد عبد الخالق ٨٨٠٤
>إبراهيم إلياس ٨٣٠٠
>ثروت الدسوقى ٢٦٠
>محمود خليفة ٨٩
>عاطف لبيب ٨٢
>عبد المنعم الدمنهورى ٩٦
>محمد مخيمر ١٤٨
>مجدى راشد ٥٧
>نبيل الوحش ٤٣١

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