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اتحاد المصريين بأوروبا يجتمع بوزير خارجية بريطانيا لمطالبته بعودة السياحة لمصر

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اتحاد المصريين بأوروبا يجتمع بوزير خارجية بريطانيا لمطالبته بعودة السياحة لمصر اتحاد المصريين بأوروبا يجتمع بوزير خارجية بريطانيا لمطالبته بعودة السياحة لمصر
أعلن اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد، بالمشاركة فى الحملة المصرية لتنشيط السياحة فى و التى أقيمت مؤخرا لدعم الوضع الحالى للسياحة وحملة "اليوم السابع" و قناة "النهار" لمساندة السياحة المصرية والاقتصاد المصرى فى هذا التوقيت الهام.

وأكد اتحاد المصريين فى أوروبا دعوته لكل مصرى فى الخارج للحضور وزيارة مصر الآن وخاصة فى أعياد الكريسماس و أعياد الميلاد المجيد لزيارة شرم الشيخ لإنعاش مصر والوقوف تضامنا مع مصر.

وقال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم يهدف لوضع الخطة لمساندة مصر إعلاميا ودوليا بكل الإشكال الرسمية للمطالبة بعودة السياحة وتوضيح ما ينشر فى الإعلام الغربى بصورة تسئ لمصر.

وكشف عبدالصمد فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " فى اتصال هاتفى من لندن إن مجلس الاتحاد المصريين فى أوروبا سيلتقى يوم الخميس المقبل بوزير الخارجية بريطانيا "فيليب هاموند" يوم بمقر وزارة الخارجية البريطانية لتوضيح الصورة الكاملة لأزمة الطائرة الروسية ومطالبته بمساندة مصر فى هذه المرحلة.

وأكد عبد الصمد أن اللقاء سيتطرق للكثير من الأمور والمرحلة الهامة التى تمر بها مصر وعلى رأسها قرار سحب السياح البريطانيين من شرم الشيخ بسبب الطائرة الروسية دون الرجوع للتحقيقات النهائية و تأثير القرار على الاقتصاد المصرى مؤكدا أنه سيشرح إن مصر دولة صديقة لبريطانيا فلابد من مساندتها بحكم العلاقات المصرية البريطانية التاريخية ومساندة مصر فى هذه المرحلة الهامة.

وأوضح عبد الصمد، أن اتحاد المصريين فى أوروبا سيعقد اجتماعا مع 10 سفراء دول غربية بلندن وهم كل من " ألمانيا و ايطاليا و السويد و سلوفاكيا و النمسا و سفارة روسيا وسفارة هولندا و سفارة هولندا وسفارة فرنسا وسفارة أسبانيا " يوم الجمعة المقبلة فى جولة للاتحاد المصريين فى أوروبا لمطالبة السفراء بتشجيع بلادهم بعودة السياحة لمصر.

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مصر 365

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