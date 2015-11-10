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بالفيديو والصور.. "أمن الإسماعيلية" ينظم معرضًا للسيارات المسروقة

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بالفيديو والصور.. "أمن الإسماعيلية" ينظم معرضًا للسيارات المسروقة بالفيديو والصور.. "أمن الإسماعيلية" ينظم معرضًا للسيارات المسروقة
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، معرضا للسيارات المسروقة بقسم ثالث، والتى تم استعادتها بعد القبض على تشكيل عصابى مكون من 10 متهمين ارتكبوا 42 واقعة سرقة سيارات من أمام المصالح الحكومية والمستشفيات بدائرة المحافظة، وبإرشاد التشكيل تمت استعادة 30 سيارة من المبلغ بسرقتها.
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>وشهد المعرض مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء مفتش الداخلية بالإسماعيلية واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد ثروت وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، واللواء جمعة توفيق حكمدار الإسماعيلية واللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية والعميد أحمد الشافعى رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء المباحث وضباط إدارة البحث الجنائى.
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>وتم خلال المعرض تسليم بعض السيارات المسروقة إلى أصحابها الذين تعرفوا عليها، ومازال المعرض قائما لحين حضور أصحاب باقى السيارات لاستلامها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365

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