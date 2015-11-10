"الدورى العام" يتسبب فى تأخير إجراء قرعة الـ5 آلاف قطعة أرض

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن سبب تأخير تحديد موعد لإجراء قرعة الـ٥ آلاف قطعة أرض، التى أعلنت عنها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، يرجع لانشغال استاد المقاولون العرب بالدورى العام وإجراء بعض المباريات به.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تسعى لاختيار الأيام التى لا توجد بها مباريات فى الدورى، لحجز الاستاد خاصة أن إجراء القرعة يستمر عدة أيام نظرا لأن عدد المتقدمين تجاوز الـ١٧٠ ألف مواطن.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء القرعة فى منتصف الشهر الجارى.

وكانت المصادر، كشفت أن عدد المتقدمين لحجز الأراضى بمدينة 6 أكتوبر وصل لـ43 ألف مواطن، و21 ألف مواطن بمدينة بدر، و35 ألف مواطن تقدموا لحجز الأراضى بمدينة العاشر من رمضان، ووصل عدد المتقدمين لمدينة الصالحية الجديدة إلى 4 آلاف مواطن، و16 ألف مواطن لمدينة السادات، و5.500 مواطن تقدموا لحجز أراضى مدينة بنى سويف الجديدة، و600 مواطن فقط لمدينة أسيوط الجديدة، و800 مواطن لمدينة طيبة الجديدة، و2.600 مواطن لمدينة قنا الجديدة، و6.500 لمدينة العبور.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت عن طرح 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة وهى: "6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر، والعبور، والسادات، والصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة".

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