دنيا بطما لـ"سيدتي نت": أنا فعلاً محظوظة ورأي الحساد لا يهمني

أثار الوسام الملكي الثاني الذي حصلت عليه دنيا باطما ردود أفعال كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مستغرب و مرحب ، "سيدتي نت" اتصلت بدنيا وسألتها عن شعورها وجديدها، فقالت أفتخر بالوسام الذي وشحني به الملك محمد السادس خاصة أنني أوشح للمرة الثانية وبدرجة أفضل من الوسام الأول وهذه ثقة كبيرة أعتز بها وسأكون في مستواها ان شاء الله".

وأضافت دنيا في حديثها عبر الهاتف مع "سيدتي نت"، "أهدي الوسام الى كافة المغاربة في الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، وأنا جد مسرورة أن أغنيتي الأخيرة حظيت برضى جلالة الملك".

وواصلت قائلة "الحمد لله هذا فأل خير علي وأنا متفائلة جدا بالمستقبل".

وحول ما إذا كان توشيحها من طرف العاهل المغربي عن مشوارها الفني أم فقط عن أغنيتها الأخيرة "المغرب مغربنا" أجابت دنيا ليس كل أحد يمكن أن يوسمه الملك إن لم يكن هناك انجاز حظي بإعجابه وإعجاب المغاربة، قبل سنتين وشحني صاحب الجلالة وكان معجبا بمسيرتي الفنية وجلالته عبر لي هذه المرة في حوار قصير بيننا، وقال لي أنا سعيد بمسيرتك ومثابرتك وحبك لوطنك وطلب مني أن أكمل على هذا المنوال، من هنا استنتجت من كلامه أنه معجب بمسيرتي وبعملي الأخير أيضا".

وحول ما إذا كانت دنيا تعتبر نفسها محظوظة لتوشيحها للمرة الثانية، قالت "أكيد أكيد لأن الجميع يعلم أن الأوسمة لا تمنح إلا بعد مرور 5 سنوات عن تكريم سابق ، وأنا وشحت بعد سنتين وبدرجة أعلى وهي درجة ضابط وهذا يعني أنني فعلا محظوظة".

وقالت دنيا مجيبة عن سؤال "سيدتي نت" حول ما إذا كان توشيحها سيجر عليها الحسد، خاصة أن فنانين قبلها راكموا رصيدا غنيا لم يتم تكريمهم مرتين -قالت- "الفنان متابع، وأكيد أن ملكنا نصره الله يتابع مسيرة كل فنان خاصة في جانبه الأخلاقي وحياته اليومية، وأنا دائما فخورة ببلدي و المغرب دائما لدي في الدرجة الأولى في كافة لقاءاتي، ويشرفني ارتداء القفطان المغربي في كافة المناسبات التي أحضرها وأصر دائما على التعريف ببلدي، ما دمت أفتخر ببلدي أكيد أن ملكي سيكافئني، لايهمني مايقوله الحساد، ما يهمني أن ملكي سعيد بي وكرمني للمرة الثانية".

وحول مشاريعها الجديدة قالت دنيا "بعد أغنيتي "المغرب مغربنا" أنا بصدد التحضير لألبوم مغربي قريب جدا كل كلمات مغربية وإيقاعاته مختلفة وكذلك أغنية بعنوان "سقسيني".

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