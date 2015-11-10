Khloé نسيت Lamar وعادت الى James Harden

هل فعلا عادت الى James Harden ؟ هذا ما صرّحه مصدر لموقع ديلي ميل، إذ يبدو أن Khloé Kardashian تمضي قدماً في العلاقة بينهما، حيث رصدتهما كاميرات الباباراتزي معاً في وقت متأخر ليلة الأحد الفائت، وهما يخرجان من إحدى الملاهي الليلية في هوليوود، بعدما كانت قد وضعت نجمة تلفزيون الواقع، صديقها نجم هيوستن روكتس الأمريكي لكرة السلة، Harden James في خانة الإنتظار، للوقوف إلى جانب زوجها السابق Lamar Odom في محنته الصحيّة.

فهل حقاً نسيت النجمة Khloé Kardashian حال زوجها الصحيّة؟ أو على الأقلّ غيّبت Khloé أخبار Lamar Odom في الأيام الأخيرة، فصحّ ما كشفه موقع Hollywood Life أن كلوي لم تردْ أخيراً الحديث عن حالة زوجها الصحّية حتى لا تخرّب على والدتها والعائلة الأجواء الإحتفالية بعيد الوالدة Kris Jenner الذي صادف منذ يومين.

يبدو أن Khloé قرّرت أن تمنح نفسها فرصة جديدة للعودة الى حياتها الطبيعية من دون Lamar Odom ، عبر عودتها الى صديقها James Harden ، في وقتٍ ما زال فيه زوجها، أو طليقها مع وقف التنفيذ، Odom، يصارع الحالة الصحّية السيئة التي يُعانيها، خصوصاً أن حياة Khloé لم تعد سهلة وهي تتعايش مع قصّة فقدان زوجها لوعيه في منزل دعارة، وهما كانا على مقتبل الطلاق.