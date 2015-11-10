أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هو الفنان الذي وصفته شذى حسون بـ"ملك الإحساس"؟

Google+ Print
من هو الفنان الذي وصفته شذى حسون بـ"ملك الإحساس"؟ من هو الفنان الذي وصفته شذى حسون بـ"ملك الإحساس"؟

الإثنين 09-11-2015 21:55

في أول تعاون فني بينهما، إجتمع الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة العراقية في جلسة عمل، قاما بنشر كواليسها عبر حسابيهما الرسمي على "إنستغرام" وعلقت شذى تحتها "مع الإحساس كله برجي".

والأغنية تعود إلى "الميني ألبوم" الذي تعمل شذى حسون على تحضيره حالياً من إنتاج شركة "روتانا"، وهو يضم 5 أغنيات منوعة من بينها الأغنية التي لحنها لها الفنان زياد برجي.

يذكر أن آخر أعمال شذى كان كليب أغنية "ولهانة" الذى صورته تحت إدارة المخرج فادى حداد، وهي من كلمات كاظم السعدي وألحان حاتم العراقي، وتوزيع عثمان عبود، ومن إنتاج شركة "روتانا".

يشار الى ان زياد برجي الذي رزق، قبل عدة أيام بطفلة اسماها أنثى، تعاون في الفترة الأخيرة مع عدد كبير من المطربين من بينهم جورج وسوف وإليسا التي غنت من ألحانه "يا مرايتي" وهي أحدى أغنيات ألبومها الأخير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة