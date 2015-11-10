من هو الفنان الذي وصفته شذى حسون بـ"ملك الإحساس"؟

في أول تعاون فني بينهما، إجتمع الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة العراقية في جلسة عمل، قاما بنشر كواليسها عبر حسابيهما الرسمي على "إنستغرام" وعلقت شذى تحتها "مع الإحساس كله برجي".

والأغنية تعود إلى "الميني ألبوم" الذي تعمل شذى حسون على تحضيره حالياً من إنتاج شركة "روتانا"، وهو يضم 5 أغنيات منوعة من بينها الأغنية التي لحنها لها الفنان زياد برجي.

يذكر أن آخر أعمال شذى كان فيديو كليب أغنية "ولهانة" الذى صورته تحت إدارة المخرج فادى حداد، وهي من كلمات كاظم السعدي وألحان حاتم العراقي، وتوزيع عثمان عبود، ومن إنتاج شركة "روتانا".

يشار الى ان زياد برجي الذي رزق، قبل عدة أيام بطفلة اسماها أنثى، تعاون في الفترة الأخيرة مع عدد كبير من المطربين من بينهم جورج وسوف وإليسا التي غنت من ألحانه "يا مرايتي" وهي أحدى أغنيات ألبومها الأخير .