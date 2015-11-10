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المرشح صالح أبو رياش يطلق حملته الانتخابية بالشيخ زويد ورفح

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المرشح صالح أبو رياش يطلق حملته الانتخابية بالشيخ زويد ورفح المرشح صالح أبو رياش يطلق حملته الانتخابية بالشيخ زويد ورفح
أعلن المرشح المستقل صالح أبو رياش بدائرة الشيخ زويد ورفح فى شمال سيناء أمس الاثنين إطلاق حملته الانتخابية، لافتا إلى أن ترشحه جاء من أجل خدمة الوطن والمواطن وهو شرف لا يقدر بثمن.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه مرشح لكل أبناء الدائرة من أبناء القبائل والعائلات والأخوة أبناء سيناء المغتربين من المحافظات الأخرى دون تمييز، وقال سننقل بكل صدق وأمانة ما يعانيه المواطن السيناوى والعمل على إيجاد حلول لها على أعلى مستوى، والدعوة إلى التصالح والتسامح ولم شمل جميع القبائل والعائلات وعودة الأمن والأمان.

وأوضح أن برنامجة الانتخابى يعتمد على إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وتوزيعها دون تمييز وجذب مستثمرين لإنشاء شركات ومصانع لتوفير فرص عمل مع المطالبة بإنشاء منطقة تجارية حرة بين الشيخ زويد ورفح بما لا يخالف الأمن القومى.

وأعرب عن تقديره لقبيلة الترابين ولعائلات رفح ممثلة فى عائلات البراهمة، الشاعر، القنابزة، زعرب، أبو شراب، النحال، ومشايخ وعواقل وشباب قبائل الرياشات، والسواركة، والأرميلات، وعائلات الشيخ زويد، وأهالى الكوثر لتأييدهم له بحسب قوله.

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مصر 365