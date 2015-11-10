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حبس مرافق لوالده المريض وفرد أمن لسرقتهما خزينة مستشفى السلام

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حبس مرافق لوالده المريض وفرد أمن لسرقتهما خزينة مستشفى السلام حبس مرافق لوالده المريض وفرد أمن لسرقتهما خزينة مستشفى السلام
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس بحبس عاطل وفرد أمن، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة خزينة بمستشفى بمدينة السلام، ووضع الخزينة على سرير متحرك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول كان مرافقًا لوالده المريض المحجوز داخل المستشفى، وتعرف على فرد أمن المستشفى واتفقا على سرقة خزينتها، وتمكنا من نقل الخزينة فى "ترول" وفرا هاربين.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على عاطل مرافق لوالده المريض وفرد أمن مستشفى بمدينة السلام، بتهمة سرقة خزينة المستشفى.

وتم كشف أمر المتهمين عندما شاهدهم أشخاص، أثناء إلقائهما الخزانة بعد الاستيلاء على ما بداخلها، فأبلغوا عنهما وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

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مصر 365