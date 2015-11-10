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بالفيديو.. خناقة بـ"العاشرة مساءً" واتهامات لـ"مستقبل وطن" بضم رموز الوطنى

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بالفيديو.. خناقة بـ"العاشرة مساءً" واتهامات لـ"مستقبل وطن" بضم رموز الوطنى بالفيديو.. خناقة بـ"العاشرة مساءً" واتهامات لـ"مستقبل وطن" بضم رموز الوطنى
شهد برنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، سلسلة من التراشقات بين ضيوف الحلقة، وعضو بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

ووجه الضيوف عددا من الاتهامات لحزب مستقبل وطن، قائلين: "لكى ينجح فى الانتخابات إما أنه ولد من رحم "الحزب الوطنى"، أو أنه لجأ إلى نواب الوطنى المنحل".
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من جانبه قال حسين فايز، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامجه "العاشرة مساءً"، والمذاع على فضائية "دريم"، إنه لم يوفق فى انتخابات مجلس الشعب فى 2010، لكنه نجح فى البرلمان الحالى، وقاطعه الإبراشى: "كيف لحزب تحت مسمى "مستقبل وطن"، أن يستعين بأعضاء من "الوطنى"؟.

ورد "فايز"، بأنه كان أمام الشعب إقصائهم عن الطريق الصندوق لكنه اختارهم نوابا له، مؤكداً أن نواب الحزب الوطنى يتمتعون بشعبية فى الشارع المصرى من خلال "التواجد والخدمات والسمعة"، قائلاً: "نواب الوطنى لو ماكنش ليهم سمعة طيبة وحسنة، مكانش حد هيختارنا".
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من جانبه وجه حسن أبو العينين القيادى السابق بحزب مستقبل وطن، وضيف الحلقة، اتهامه لـ"فايز": "حضرتك بتتكلم على "السمعة".. أنت كنت فى الانتخابات الماضية وتم استبعادك بسبب تعاطيك المخدرات"، الأمر الذى دفع الثانى لنفيه الاتهام، قائلا: "كدب فى كدب ومحصلش الكلام دا.. ولو عندك دليل طلعه، لو كان حصل الكلام دا مكنتش نجحت فى الانتخابات".

فيما قاطعهما "الإبراشى" موجهاً حديثه لـ"فايز": "قدم اتهام ضده عند النائب العام؟"، الأمر الذى دفع الطرفين إلى الإصرارعلى تقديم بلاغات اليوم بمكتب النائب العام.


>وائل الإبراشى بـ"العاشرة مساءً": بعض رجال الأعمال نقلوا أموالهم للخارج

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مصر 365

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