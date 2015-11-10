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بالصور والفيديو.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى الإسماعيلية

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بالصور والفيديو.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى الإسماعيلية بالصور والفيديو.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من أمام المصالح الحكومية والمستشفيات بالمحافظة، حيث ارتكب التشكيل 42 واقعة سرقة سيارات.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد شريف وجيه مأمور قسم ثالث الإسماعيلية يفيد بتلقيه عددا من البلاغات بسرقة عدد من السيارات من أمام المصالح الحكومية والمستشفيات على مستوى دائرة القسم.
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>على الفور تم تكليف اللواء محمود خليل مديرمباحث الإسماعيلية بتشكيل عدد من فرق البحث برئاسته لكشف لغز سرقة السيارات وإعادتها لأصحابها والقبض على اللصوص.

تم تشكيل فريق على مستوى عال برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم محمد سليمان مفتش مباحث الإسماعيلية والمقدم أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث والنقباء محمود الشاهر رئيس قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية ومحمد سكر ومحمد المحمدى ومحمد أشرف ومحمد يوسف وعمرو سليم معاونى مباحث قسم ثالث.

أوكل لفريق البحث فحص اللصوص المتخصصين فى سرقات السيارات وتمكن فريق البحث من القبض على أحد اللصوص أثناء سرقته أحد السيارات من أمام المستشفى الجامعى.

وعقب تقنيين الإجراءات اعترف المتهم أنه من ضمن تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين هم (ح . م . ح ) 29 سنة عاطل مقيم العاشرمن رمضان و(ص . س . ع ) 30 سنة عاطل مقيم الكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية و(أ . ع . إ)47 سنة عاطل مقيم الصالحية الجديدة و(ج . ع . إ)37 سنة عاطل مقيم القنطرة غرب.
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>واعترف المتهمون بارتكاب 42 واقعة سرقة سيارات، وأن لهم شركاء يقومون بالاتصال بأصحاب السيارات للتفاوض معهم على الحصول على إتاوات مقابل استلام سياراتهم المسروقة وبعد حصولهم على المبالغ يماطلون فى الضحايا ولا يسلموهم سياراتهم كما يقومون بتغيير معالم السيارات وبيعها بثمن بخس.

وتمكن فريق البحث من القبض على عملائهم الذين يساعدونهم فى تصريف المسروقات وتبين أنهم 6 أشخاص هم (أ . ا .م ) و(ح . ح . ع ) و(س .ر. م ) و(ع . ص . م ) و(م . س .ع ) و(ح. ع . ع )،
>وباستجواب المتهمين العشرة وتضييق الخناق عليهم أرشدوا عن جميع المسروقات وتمت استعادتها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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