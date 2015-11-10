بالصور.. طرائف الانتخابات.. مرشحو "العاشر" يستخدمون النخيل والخيل للدعايا

شهدت الدائرة الانتخابية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، نوع جديد من الدعاية الانتخابية الطريفة المبتكرة ، حيث فوجىء الأهالى أمس الإثنين بمرشح حزب الوفد فى العاشر من رمضان، المهندس محمد الزاهد رقم 6 رمز النخلة أحد المرشحين ال13 على المقعد الفردى، يجوب المدينة بصندوق سيارة كبير بعد قطع نخلة بارتفاع 3 أمتار وتثبيتها داخل صندوق السيارة مصحوبة بأغنية "الزاهد وبس هو مرشحكم"، كنوع من الدعاية الانتخابية التى استخدم فيها رمزه الانتخابى.

ومن طرائف الدعاية الانتخابية أيضا، لمرشحى العاشر، قيام حنا بشرى ميخائيل رمز الجرس رقم 10 بطباعة دعايته الانتخابية على شكل جرس، فيما افتتح أحمد الخطيب رمز الحصان رقم 2 دعايته الانتخابية بأول مسيرة له بالرقص بالخيل.

وقام احد المرشحين بتوزيع أقلام ومساطر ملونه على طلبه المدارس ، بينما امتنع عادل السيد رقم 3 رمز الكف عن المسيرات او المؤتمرات متخذا طريقة جديدة للدعاية لنفسه حيث يقوم بالطرق على أبواب المواطنين و"يعزم نفسه على الشاى" ويدردش مع أهل المنزل عن برنامجه الانتخابى.

والابتكار فى الدعاية الانتخابية أثار تساؤلات بين المرشحين وأهالى العاشر بنوع من الدعابة فهل سيجوب كل منهم المدينة حاملا رمزه الانتخابى مثل الفأس أو الشمعة أو الساعة أو الجرس ولكن تبقى أزمة المرشحين ذوى الرمز الثقيل فماذا سيفعل من رمزه الانتخابى جرار أو مدفع أو مركب شراعى.



>