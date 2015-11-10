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"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 270 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة

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"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 270 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة "الكهرباء": الانتهاء من تركيب 270 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توريد 290 ألفًا و853 كشاف صوديم عالى الضغط قدرة 150 وات حتى الآن لشركات الكهرباء، بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف "اليمانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب 270 ألفًا كشافًا حتى الآن بمناطق عديدة على مستوى الجمهورية، لافتًا لأن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغيير كل الكشافات الحالية إلى أخرى "صوديم عالى الضغط"، والتن يبلغ عددها 3,9 مليون كشاف، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية، لتركيبها على مستوى الجمهورية تستهدف تركيب مليون كشاف.

وأوضح "المصدر"، أن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تقدر بحوالى 2,1 مليار جنيه، موضحًا أن باقى الكمية يتم تركيبها خلال 20 شهرًا، بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرًا، ويقدر إجمالى التوفير فى الأحمال 600 ميجاوات.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية سيتم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.


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