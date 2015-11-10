أخبار السعودية.. إصابة شرطى وهنديين جراء إطلاق نار فى مدينة القطيف

أعلن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودى عن إصابة قائد دورية مرور واثنين من الأجانب يحملون الجنسية الهندية وذلك فى إطلاق نار على إحدى الدوريات فى حى الخويلدية بالقطيف، شرق المملكة الذى يسكنه عدد كبير من الشيعة.

وقال اللواء التركى فى بيان له: "عند الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين، وأثناء أداء إحدى دوريات المرور لمهامها المرورية فى حى الخويلدية بمحافظة القطيف، تعرضت من داخل منطقة زراعية مجاورة للحى لإطلاق نار كثيف، نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور واثنين من المارة (من الجنسية الهندية)، وسيارة أحد المواطنين دون إصابة سائقها بأى أذى".

وأشار اللواء التركى إلى "أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة حالياً، فيما باشرت الجهات الأمنية فى حينه إجراءات الضبط الجنائى للجريمة والتحقيق فيها".

وشدد المتحدث الأمنى على أن وزارة الداخلية تعلن ذلك لتدعو كل من تتوفر لديه معلومات عن مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان إلى المبادرة بالإبلاغ عنهم، وفى الوقت ذاته تحذر من يقوم بالتستر عليهم أو إيوائهم أو توفير أى نوع من أنواع المساندة لهم أو لأى من المطلوبين المُعلن عنهم فى يناير 2012 بأنه سوف يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية النظامية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى 16 أكتوبر الماضى عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين فى محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية جراء اطلاق شخص النار من سلاحه عشوائيا على المارة قرب أحد المساجد.

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