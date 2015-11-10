توقيف 45 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بمدينة بنغازى الليبية

>تمكنت قوات الجيش الليبى بالتعاون مع عناصر الشرطة من القبض على 45 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بمدخل مدينة بنغازى الشرقي.

وأكد المتحدث باسم قسم الهجرة غير الشرعية ببنغازى وليد العرفى، فى تصريح مساء الاثنين، القبض على 45 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بنقاط تفتيش مختلفة بمدخل بنغازى الشرقي.

وأوضح العرفى أنه تم توقيف جزء من المهاجرين عند نقطة تفتيش الشرطة العسكرية بمنطقة سيدى خليفة، والجزء الآخر بنقط تفتيش عند بوابة منتزه بودزيرة.

ونوه بأنه تم إحالة كامل المجموعة إلى مركز الإيواء التابع لقسم بنغازى توكرة المقرون، لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم لترحيلهم إلى دولهم فى القريب العاجل.

يشار إلى أن عناصر جهاز الهجرة غير الشرعية تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط 193 مهاجرًا غير شرعى خلال جولة تفتيشية فى بلدية الأبيار.

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