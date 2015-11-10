إسقاط الجنسية عن مواطنين بالبحرين وسجنهما 10 سنوات لإدانتهما بالإرهاب

>أعلن المحامى العام بالبحرين أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها على متهمين فى قضية تلقى تدريبات عسكرية على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات بالعراق وعاقبتهما بالسجن لمدة 15 عاما وإسقاط الجنسية عنهما ومصادرة المضبوطات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية"بنا"، أسندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى المتهمين إنهما فى غضون شهر فبراير من هذه السنة قام المتهم الأول بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات وذلك بان سافر إلى العراق وتلقى تلك التدريبات العسكرية فى المعسكر المسمى "معسكر الحشد الشعبي" على استعمال وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية للقيام بأعمال ارهابية داخل مملكة البحرين متمثلة فى عمليات التفجير وان المتهم الثانى قد سهل للمتهم الاول التدرب بان تولى اعمال سفره وزوده بالمصاريف وتذاكر السفر اللازمة وتواصله مع عناصر الحشد الشعبى بالعراق لتنسيق وإتمام اعمال التدريب العسكرى بمعسكراتهم .

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