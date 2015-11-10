جامعة قناة السويس تنظم يوم الإفطار الدولى الثانى للطلاب الوافدين

ينظم مكتب العلاقات الخارجية والوافدين حفل الإفطار الدولى للطلاب الوافدين بالجامعة، وذلك يوم الأحد 29 نوفمبر الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى أن الإحتفالية تضم دول عربية وأسيوية متمثلة فى الكويت – السعودية – ليبيا – سويا – السودان – اليمن – الأردن – فلسطين – إندونيسيا – الصين – موريتانيا، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة للمستشارين الثقافيين لهذه الدول للمشاركة فى الاحتفال.

وأشارت الدكتورة ناهد إلى أن أهم فعاليات الاحتفال هو تخصيص وقت للوافدين لتقديم عروض فنية وفيديوهات تعبر عن ثقافة بلدانهم إضافة إلى عروض بالزى الذى يميز الثقافات المختلفة ومعارض للفنون التشكيلية.

أما الجزء الثانى من الاحتفالية فيتضمن حفل افطار للأطعمة المميزة لكل بلد من البلدان المشاركة وتلاحم الطلاب فيما بعضهم لمزج وتبادل الثقافات بين المشاركين.

يأتى هذا الاحتفال فى إطار اهتمام الجامعة بجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها وتأكيد على أن مصر هى الأم للدول العربية كلها وجعل الوافد أن يشعر وكأنه فى وطنه والقضاء على غربته بعرض ثقافته.