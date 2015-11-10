أهمها النوم الجيد.. أفضل طرق لتعزيز مناعة طفلك فى الشتاء

إذا كان طفلك يعانى كثيرًا من نزلات البرد المستمرة، والالتهابات المتكررة، والأنفلونزا، والتهابات الأذن، واضطرابات المعدة، ومشاكل صحية أخرى، فهذا يعنى أن نظامه المناعى ضعيف ويحتاج لبعض النصائح لتقويته.

ومع نمط الحياة البسيط وتغيير النظام الغذائى، يمكنك تعزيز مناعة طفلك ضد هذه المشاكل الصحية الشائعة، لتسريع شفائه ومساعدته على التمتع بالصحة والعافية.

وفيما يلى أهم طرق لتعزيز مناعة طفلك، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية:

1- تغذية الطفل بالفواكه والخضراوات

>اتباع نظام غذائى صحى هو أساس الجهاز المناعى الجيد، لذلك يجب الاهتمام بأكل الطفل، ويفضل إضافة الفواكه والخضراوات مثل التفاح والجزر والبطاطا الحلوة، والفاصوليا، والبروكلى، والكيوى والبطيخ والبرتقال والفراولة حيث إنهم يعملون على تعزيز المناعة.

وأوضح الخبراء أن المكسرات والبذور والبقول والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات A، B2، B6، C و، الزنك، السيلينيوم والأحماض الدهنية الأساسية تساعد أيضا فى تعزيز جهاز المناعة، بدلا من الحبوب المكررة والكاملة ، كما يجب تجنب الأطعمة المحلاة والجاهزة والمالحة.

2- تأكد من تمتع الطفل بالنوم الجيد

>النوم ضرورى جدًا لنمو الأطفال، كما أن الحرمان من النوم له عيوب كثيرة، بما فى ذلك زيادة التعرض للأمراض، حيث وجدت دراسة نشرت فى 2012 بالمجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء أن النوم المنتظم يؤثر تأثيرًا قويًا على المناعة.

وأوضح الخبراء أن الأطفال حديثى الولادة يحتاجون إلى النوم مدة 18 ساعة من النوم يوميًا، وهناك أطفال آخرون يحتاجون ما بين 10 إلى 14 ساعة من النوم يوميًا، وهذا يتوقف على سنهم.