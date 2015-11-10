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منتصر الزيات يعلن رفضه نتيجة انتخابات نقابة المحامين

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منتصر الزيات يعلن رفضه نتيجة انتخابات نقابة المحامين منتصر الزيات يعلن رفضه نتيجة انتخابات نقابة المحامين
أعلن منتصر الزيات، عدم قبوله للنتائج المعلنة لانتخابات نقابة المحامين، والتى فاز بها سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، مشيراً إلى اتخاذه كل الإجراءات القضائية اللازمة حيال نتيجة الانتخابات.

وقال الزيات، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء: "الحمد لله رب العالمين، بدأنا مشوار الإصلاح ولن نتوقف، لن أقبل بالنتيجة المعلنة، سأتخذ كل الاجراءات القضائية اللازمة، سنقض مضاجع الظالمين، شكرا لمحامين ".


>- رسميا.. فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين
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