منتصر الزيات يعلن رفضه نتيجة انتخابات نقابة المحامين

أعلن منتصر الزيات، عدم قبوله للنتائج المعلنة لانتخابات نقابة المحامين، والتى فاز بها سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، مشيراً إلى اتخاذه كل الإجراءات القضائية اللازمة حيال نتيجة الانتخابات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- رسميا.. فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين
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وقال الزيات، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء: "الحمد لله رب العالمين، بدأنا مشوار الإصلاح ولن نتوقف، لن أقبل بالنتيجة المعلنة، سأتخذ كل الاجراءات القضائية اللازمة، سنقض مضاجع الظالمين، شكرا لمحامين مصر".
>- رسميا.. فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين
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