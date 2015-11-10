سامح عاشور بعد فوزه: الإخوان حاولوا السيطرة على "المحامين" وفشلوا

أكد سامح عاشور الفائز بمنصب نقيب المحامى، أن النقابة تعرضت على مر تاريخها للحظات صعبة واحتلال الاستعمار محاولة بعض المحسوبين على الأحزاب وكذلك الإخوان للسيطرة عليها ولكنها فشلت فى النهاية ونجحت نقابة المحامين.

وأضاف عاشور خلال كلمة له وجها للمحامين عقب فوزه، أن بعض الحكام حاولوا أن يسيطروا على النقابة ولكن ذهب الحكام وبقيت نقابة المحامين، موضحا أن الاخوان حاولوا أن يخوضوا جولات بالنقابة ولكنهم فشلوا.

وتابع عاشور قائلا: "فى هذه المعركة حاول الإخوان أن يتسللوا إلى نقابة المحامين بعد أن أعلنوا عدم مشاركتهم فيها، دخلوا الانتخابات وأرادوا أن يخدعوا المحامين، ولكن المحامين أدركوا حجم المؤامرة وأن القضية قضية المحاماة والوطن، وأراد المحامون أن يعلنوا أنهم مع ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وأنهم ضد فلول النظامين.. واليوم نعلن سقوط الهيمنة على نقابة المحامين والتسلل إلى الشارع النقابى".

وأوضح عاشور، أن النقابة ستظل تدافع عن وطنها ودولة القانون والدستور وتدافع عن ثورتين، متابعا "نعيد للمحاماة بنيانها ونؤكد استكمال البنية التشريعية واستكمال الدعم الاقتصادى للنقابة، سوف نبنى مبنى جديد للنقابة على هذه الأرض، وسوف نبنى معهدا للمحاماة لتدريبهم، اليوم سقط كل العدوان وسقطت كل المشاريع التى أرادت أن تستولى على النقابة".

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