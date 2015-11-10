وزيرا التعليم والاتصالات يبحثان اليوم آليات منع تسريب امتحانات الثانوية

يبحث اليوم الثلاثاء الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات الوزارة على رأسها محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس الإدارة المركزية للتطوير التكنولوجى، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، آليات ضبط منظومة الامتحانات بالثانوية وإيجاد حلول للسيطرة على تسريب الأسئلة التى شهدتها الامتحانات خلال السنوات الماضية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء من المتوقع أن يبحث استخدام آلية التشويش على لجان الامتحانات بالثانوية العامة، فى نطاق محيط اللجان فقط للسيطرة على الوسائل التكنولوجية التى يستخدمها الطلاب فى تصوير أوراق الأسئلة والإجابات من تليفونات محمولة وسماعات بلوتوث، إضافة إلى الوسائل الجديدة التى يبتكرها الطلاب.

من جانبه قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، فى تصريحات له، أن شكل الامتحانات وطريقتها غير مرض، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول لضبط مجريات الأمور داخل اللجان والسيطرة على الغش الإلكترونى.

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