منتصر الزيات عقب إعلان فوز سامح عاشور: الانتخابات باطلة وسأطعن على النتيجة

علق منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، على إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بفوز المرشح سامح عاشور بمنصب النقيب، قائلاً: "لن أقبل بهذه النتيجة وسأطعن عليها أمام محكمة النقض، فأنا الفائز والأوراق الانتخابية تم العبث والتلاعب فيها".

وقال "الزيات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "يوجد عبث وتلاعب تم فى الأوراق من قبل موظفى النقابة لصالح المرشح المنافس، واللجنة المشرفة على الانتخابات لم تستطع حماية العملية الانتخابية والأوراق، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المهزلة، وسنقدم لمحكمة النقض كل المخالفات التى رصدناها ومنها الأوراق الانتخابية التى وجدناها ملقاة فى القمامة وأخرى وجدناها ملقاة على الأرض داخل النقابة".

وتابع "الزيات": "كل الإجراءات معيبة وهذه الانتخابات ستلغى والنتيجة باطلة، وسنعود للحلبة مرة أخرى وسنسقط سامح عاشور، وسنطارده فى نيابة الأموال العامة وكل الجهات القضائية لمعرفة أين ذهبت أموال المحامين ومن أين جاء بالأموال التى صرفها فى الدعاية الانتخابية على مدار شهر".

واختتم "الزيات" تصريحاته: "أشكر كل محاميى مصر على هذه الثقة التى منحونى إياها، وخضنا معركة فى وقت صعب وحصلنا على كل هذه الآلاف من الأصوات بفضل ثقة المحامين وهزمنا عاشور، ولا التيار الإسلامى ولا الإخوان شاركوا فى الانتخابات، وكنا قادرين".