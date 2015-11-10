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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا يوم الاثنين تم اتخاذ العديد من القرارات على أثره.

وعقب الاجتماع خرجت العديد من التقارير الصحفية لتشير بتقديم محمود طاهر استقالته من المجلس عقب مشادات حدثت داخل المجلس.

وتواصل FilGoal.com مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة الذي كان حاضرا لاجتماع المجلس ليكشف حقيقة الأمر. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com القرارات التي استقر عليها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر خلال اجتماعه بالنادي.

(1) تكريم كل رموز النادي الأهلي. ومن خدم وصنع إنجازات النادي الأهلي على مدار تاريخه أثناء حفل الرعاية الجديدة.

(2) تعديل موعد حفل الرعاية الجديدة مع شركة صلة ليقام يوم 26 من الشهر الجاري بدلا من 20.

(3) تعيين سمير عدلي مدير لإدارة العلاقات العامة بالنادي.

(4) تعيين وليد مهدي كمنسق عام للعلاقات التجارية بالنادي.

(5) تعيين عادل طعيمه كمدير قطاع الناشئين بالنادي.

(6) التمديد لمحمود علام كمدير تنفيذي للنادي لمدة سنة.

(7) تولي جمال جبر إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية.

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فيديو اليوم السابع

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