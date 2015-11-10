نائب رئيس الأهلي يتحدث لـ في الجول عما حدث داخل اجتماع المجلس وحقيقة استقالة طاهر

تحدث أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لـFilGoal.com عن حقيقة "المناوشات والأزمات" التي حدثت خلال اجتماع مجلس إدارة الفريق.

الأهلي عقد اجتماعا مساء الاثنين داخل النادي الأهلي بشأن العديد من القرارات.

وعقب الاجتماع خرجت العديد من التقارير الصحفية لتشير بتقديم محمود طاهر استقالته من المجلس عقب مشادات حدثت داخل المجلس.

وتواصل FilGoal.com مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة الذي كان حاضرا لاجتماع المجلس وتحدث عن حقيقة الأمر. (طالع التفاصيل)

وخرجت العديد من التقارير لتشير لنشوب أزمات ومناوشات خلال اجتماع الأهلي وهو ما أوضحه نائب الرئيس.

وقال أحمد سعيد لـFilGoal.com: "كل ما يقال عاري تماما من الصحة".

وأضاف "لم تحدث أي أزمات أومناوشات كبيرة داخل المجلس. ولا صحة نهائيا لدخولي أزمة مع محمود طاهر".

الاستقالة؟

وعن أنباء تقديم محمود طاهر رئيس مجلس الأهلي استقالته قال أحمد سعيد: "هذا الأمر لم يحدث لا من قريب أو بعيد".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يوجد أي أزمة بيني ورئيس النادي. ولا صحة نهائيا لسعي لتحديد صلاحيات طاهر".

وأوضح خلال حديثه مع FilGoal.com "لا توجد لدي أي نية للتدخل في عمل طاهر بحجة إنه لم ينجح. كل ذلك غير صحيح وأحترم بشدة رئيس النادي".

قرار أخير

وأكد نائب رئيس الأهلي تعيين جمال جبر في منصب مدير إدارة الإعلام.

على أن يتولى جبر مسؤولية إعادة الهيكلة الإعلامية داخل النادي.

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