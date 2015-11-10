"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار بالمحافظات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحرى، والطقس المتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة فهو لطيف على السواحل الشمالية حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

قال الخبراء، إن الرياح التى أغلبها شمالية غربية معتدلة سوف تنشط على غرب البلاد، وخليج السويس، والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة ونصف والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

شرم الشيخ

الأقصر

أسوان

الصغرى 17 والعظمى 25،17 العظمى 24، والصغرى 17 والعظمى24،الصغرى 19 والعظمى24،الصغرى 22 والعظمى 28، والصغرى 17 والعظمى 27،الصغرى 17 والعظمى 27.