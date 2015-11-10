مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تعزيز تنافسية المملكة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها توجهات ورؤى صندوق التنمية الزراعية، وعرض من الهيئة العامة للاستثمار في شأن مستوى تنافسية المملكة في مجال سهولة أداء الأعمال. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ومنها التوصية بالموافقة على توجهات ورؤى صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدد من التوصيات لتعزيز مستوى تنافسية المملكة في مجال سهولة أداء الأعمال لتكون ضمن أفضل الدول في التصنيفات ذات الصِّلة.