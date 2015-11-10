مكتبة الإسكندرية تناقش القانون الموحد للصحافة وورشة عمل عن التصوير الأثرى

تعقد مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجارى ندوة مجتمعية لمناقشة القانون الموحد للصحافة والإعلام وحالة الإعلام المصرى فى المرحلة الانتقالية.

تتضمن الندوة جلستين، الأولى تناقش مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، يديرها الدكتور حسن عماد مكاوى؛ وكيل المجلس الأعلى للصحافة ويشارك فيها الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والدكتورة هويدا مصطفى؛ عميدة المعهد العالى للإعلام بالشروق، والأستاذ كارم محمود؛ رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين.

وتناقش الجلسة الثانية حالة الإعلام المصرى فى المرحلة الانتقالية، ويديرها الدكتورة ليلى حسين السيد؛ رئيس قسم الإعلام بجامعة حلوان، ويشارك فيها الدكتور فوزى عبد الغنى؛ عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس، والأستاذ على عبد الرحمن؛ مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والأستاذ ياسر عبد العزيز؛ الخبير الإعلامى، يحضر الندوة لفيف من الخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بجامعتى الإسكندرية وفاروس.

كما ينظم قسم البحوث التابع لإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة الآثار، ورشة عمل عن التصوير الأثرى، فى الفترة من 22-26 نوفمبر 2015.

تعد هذه الورشة هى السادسة فى سلسلة ورش العمل الخاصة بالتنقيب الأثرى، وتأتى الورشة فى إطار الموسم الرابع للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية، الذى يهدف إلى التعريف بتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة ومكتبتها فى فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافى وحضارى، ويتضمن برنامج الورشة العديد من الأنشطة عن التصوير الأثرى تحت الماء وفوق الأرض.

وقد صرحت الأستاذة أمنية منير فتح الله، مدير إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، بأن ورشة العمل تأتى فى إطار مشروع الإسكندرية الذى يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى.