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غداً.. محاكمة خاطفى طفل "مدينتى"

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غداً.. محاكمة خاطفى طفل "مدينتى" غداً.. محاكمة خاطفى طفل "مدينتى"
تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كل من "محمد جمال سليمان محمد"، 26 سنة، سباك، و"مبارك أحمد عبد الرحمن علام"، 25 سنة، سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات، وذلك فى قضية اتهامهما بخطف الطفل "عمر محمد كمال"، 10 سنوات، من أمام منزله فى "مدينتى" أثناء لعبه مع أصدقائه فى تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وأيمن محمد محمد وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من "محمد جمال سليمان محمد " 26 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج " ومبارك أحمد عبد الرحمن علام " 25 سنة سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد.. بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات من أمام منزله فى " مدينتى " أثناء لعبه مع أصدقائه فى تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وكانت قد أعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى وكل من الرائد محمد الشموتى رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة والرائد تامر حسنى معاون المباحث بالكيلو 57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن استشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم "ل ن ه 865 " ماركة تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح الذى كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى "محمود حسان أحمد عرابى” 23 سنة عامل زراعى بمدينتى ومقيم دائرة مركز سوهاج والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا آخرهم القضية رقم 9173/2013 جنايات مركز سوهاج "سرقة بالإكراه" متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر.

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