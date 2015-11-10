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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم

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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، بحبس "ت.أ" عاطل و"م.ع" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الهرم، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم.

كانت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة قد القت القبض على "ت.ا" وشهرته بطة و"م.ع" وشهرته فرشة عاطلين أثناء استقلالهما سيارة ماركة بى إم دبليو، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بالهرم وتم إحالتهما إلى النيابة.

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مصر 365