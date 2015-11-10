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1.486.477 ناخباً وناخبة إجمالي القوائم النهائية للناخبين

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    أعلنت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة أنّ عدد الناخبين في الجداول النهائية بلغ 1,486,477 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع المقرر في غرة ربيع الأول المقبل في المراكز الانتخابية.

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات؛ المهندس جديع القحطاني أنَّ عدد الناخبين الرجال في الدورة الثالثة بلغ 1,355,840 ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبات 130,637 ناخبة يشاركن لأول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.وبيّن القحطاني أنّ عدد الناخبين والناخبات الجدد والذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية بلغ 548,945 ناخبا وناخبة، منهم 418,380 ناخبا، وبلغ عدد النساء 130,637 ناخبة، وأشار رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات إلى استبعاد 277,761 ناخبا وناخبة من الدورات الانتخابية الثلاث، لعدم مطابقة الشروط، والتي منها ألاّ يكونوا عسكريين وبلغ عددهم 51,230 عسكريا، أو أن يكون متوفى وعددهم بلغ 30,086 متوفى، أو تكون أسماؤهم مكررة والذين بلغ عددهم 171,684 ناخبا وناخبة مكررين، فيما استبعد 24,761 ناخبا وناخبة لعدم استيفائهم شروطاً أخرى، منها ناخبون تحت السن القانونية، أو تم استبعادهم بقرار من اللجان المحلية ولجنة الطعون.

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