توصيات بإنشاء عيادات للصرع في المناطق النائية

الخبر - إبراهيم الشيبان

اختتم الملتقى الخليجي الأول لأمراض الصرع واللقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية لأمراض الصرع، مساء أمس في محافظة الخبر.

وأوصى المشاركون في الملتقى بعد اجتماع عقده أعضاء الجمعية السعودية لأمراض الصرع برئاسة د. رائدة البرادعي رئيس الملتقى واستشاري أمراض أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بإنشاء عيادات لعلاج الصرع في مناطق السعودية النائية تهدف الى علاج المصابين بالصرع في تلك المناطق، وإقامة دورات تدريبية مكثفة لأطباء المتخصصين بالأطفال والباطنية وطب الأسرة والمجتمع ليتسنى لهم علاج مرضى الصرع، وتدعيم التعاون مع الجمعيات العالمية والمحلية وذلك للمشاركة في الأبحاث وتطوير العلوم المختصة بالصرع وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمصابين بالصرع وتلبية احتياجات الذين يعانون بالصرع ليس فقط محليا وأيضاً على مستوى العالم، والمساهمة على أوسع النطاق في كل أنشطة المنظمة العالمية لمكافحة أمراض الصرع، زيادة عدد البرامج التدريبية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصّات الطبية في مملكتنا الحبيبة لتخصص أمراض الصرع لتلبية احتياجات المجتمع في المملكة، وأيضا زيادة عدد المراكز المتخصصة لعلاج الصرع والتي تحتوي على أحدث المعدات الطبية على مستوى العالم في المملكة لمواكبة أحدث المستجدات في التشخيص والعلاج سواء عن طريق الأدوية أو الغذاء الكيتوني أو الجراحة.

وأكدت د. البرادعي أن عدد الحضور وصل ما يقارب 2000 شخص من المختصين في هذا الشأن ومشاركة 61 متحدثا على الصعيد الدولي والمحلي وهذا يعود إلى دعم وزارة الصحة ممثلة في الوزير خالد بن عبدالعزيز الفالح ونائبه للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بمديرها العام التنفيذي بالإنابة د. هاني الخالدي واهتمامها في خدمة المريض وكذلك الى تعطش العاملين في مجال الصحة للمساهمة في مثل هذه اللقاءات الطبية وتعلم كيفية تشخيص وعلاج وأسباب المؤدية الى الصرع، وكذلك لحشد وتعبئة الحكومات والسلطات الصحية المختصين بأمراض الصرع وتمكين المنظمات وجمعيات المجتمع المدني بشكل واسع من تكثيف الإجراءات المطلوبة بشدة لتحسين الخدمات والرعاية للأشخاص الذين يعانون من داء الصرع، مشيرة أن الجهود تبذل من أعضاء الجمعية السعودية لأمراض الصرع والمنتمين إليها لتحقيق فائدة إيجابية للمريض والتطوير في مجال مرض الصرع من جميع النواحي مثل التشخيص والعلاج بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة وجميع تلك الجهود تبذل بدون مقر للجمعية.