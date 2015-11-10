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«تعليم صبيا» ينفي إضراب سائقي الباصات

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جازان - أنور خواجي

    نفى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن يكون هناك إضراب من قبل سائقي الباصات احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، أوضح ذلك ل»الرياض» الناطق الإعلامي بتعليم صبيا الأستاذ علي خواجي، وقال: إن سائقي الباصات قاموا بنقل الطلاب والطالبات صباح أمس إلى مدارسهم وتجمعوا في أحد المواقع من اجل مطالبة مسؤولي الشركة المشغلة للنقل المدرسي بتسليم رواتبهم المتاخرة. وقد أفاد المشرف على الشركة بأنه ل ايوجد أي متاخرات مالية للسائقين سوى هذا الشهر الذي سيتم تسليمه لهم خلال الفترة القادمة. وقال الخواجي: بأن إدارة التعليم ليست معنية بتسليم رواتب السائقين وهناك جهات أخرى لهم الحق في المطالبة من خلالها بحقوقهم، ومع ذلك قمنا بالتواصل مع الشركة المشغلة للنقل المدرسي من خلال الأستاذ أحمد مريع كناني مدير خدمات الطلاب حيث أكد بأنه سيتم تسليم الرواتب للسائقين خلال الأيام القادمة بإذن الله.

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