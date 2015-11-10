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«زواج جدة» تقدم 20 مليون ريال وخصومات ل4420 شاباً

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«زواج جدة» تقدم 20 مليون ريال وخصومات ل4420 شاباً «زواج جدة» تقدم 20 مليون ريال وخصومات ل4420 شاباً
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م. سعد الزهراني

جدة - ضيف الله المطوع

    كشفت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة بأنها قدمت مساعداتها المالية والعينية ل 4420 شاباً وفتاة منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 20 مليون ريال.وأوضح المشرف المالي للجمعية م. سعد الزهراني، بأن الجمعية تواصل تقديم مساعداتها وعونها للشباب والفتيات الراغبين في إعفاف أنفسهم وبناء الأسرة الصالحة، مبيناً بأن الجمعية تسعى للإسهام في خدمة الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، مع ضرورة التحاق الشاب والفتاة في البرنامج التأهيلي قبل الزواج الذي تقدمه وتعده الجمعية كجرعة وقائية ضد الطلاق، بالتعاون مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري، داعياً الموسرين وأهل الخير المساهمة في مسيرة الجمعية والإسهام في دفع عجلتها.وأضاف بأن مساعدات الجمعية تشمل القروض الميسرة والزكاة بالإضافة إلى الأثاث والهدايا التي يحصل عليها العرسان، مشيراً إلى أن استقبال طلبات العرسان الراغبين في الحصول على مساعدات مادية وعينية يتم بشكل يومي عبر مقرها الرئيسي، منوهاً إلى أن الجمعية تساعد العرسان كذلك من خلال تخفيضات وخصومات خاصة لهم بهدف التخفيف عنهم من أعباء الزواج المالية بالتعاون منشآت القطاع الخاص، موضحا بأن التخفيضات تشمل قصور الأفراح والمطابخ ومحلات الأجهزة المنزلية والكهربائية.

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